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13:05   7 Июня 2019
Россия

Сборочное производство космических аппаратов появится в Подмосковье

Сборочное производство космических аппаратов появится в Подмосковье

Проект по сборке космических аппаратов реализуют в подмосковном Щелково в 2023 году. Такое соглашение подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев с гендиректором АО «Газпром космические системы» Дмитрием Севастьяновым, передает 7 июня РИА Новости. 

Сообщается, что проект реализуют до 2023 года. В рамках проекта создадут более 180 новых рабочих мест. 

«Производственный комплекс будет специализироваться на создании и испытаниях спутников связи и дистанционного зондирования Земли», — сказано в сообщении. 

По словам Севастьянова, проект создания сборочного производства космических аппаратов будет запущен при поддержке «Газпрома». Программа обеспечит полный цикл сборки и испытаний космической техники в одном компактном здании. Таким образом, на подмосковной земле локализуются современные европейские космические технологии, сократятся сроки и стоимость создания комических аппаратов, будет создан центр притяжения для инновационных компаний и научных коллективов. 

Об этом гендиректор сообщил, выступая на ПМЭФ, который проходит с 6 по 8 июня. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #щелково #космические аппараты

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