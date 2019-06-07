Сборочное производство космических аппаратов появится в Подмосковье

Проект по сборке космических аппаратов реализуют в подмосковном Щелково в 2023 году. Такое соглашение подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев с гендиректором АО «Газпром космические системы» Дмитрием Севастьяновым, передает 7 июня РИА Новости.

Сообщается, что проект реализуют до 2023 года. В рамках проекта создадут более 180 новых рабочих мест.

«Производственный комплекс будет специализироваться на создании и испытаниях спутников связи и дистанционного зондирования Земли», — сказано в сообщении.

По словам Севастьянова, проект создания сборочного производства космических аппаратов будет запущен при поддержке «Газпрома». Программа обеспечит полный цикл сборки и испытаний космической техники в одном компактном здании. Таким образом, на подмосковной земле локализуются современные европейские космические технологии, сократятся сроки и стоимость создания комических аппаратов, будет создан центр притяжения для инновационных компаний и научных коллективов.

Об этом гендиректор сообщил, выступая на ПМЭФ, который проходит с 6 по 8 июня.