Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei

Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Основной проблемой для Google, по данным американской корпорации, является возможность разработки Huawei собственной версии программного обеспечения. Это сделает мобильную операционную систему Android более уязвимой к хакерским атакам.

«Приостановка сотрудничества с Huawei опасна для США из-за вероятности создания двух операционных систем Android: оригинала и ее копии», — цитирует FT слова источника.

Vинистерство торговли США включило Huawei в «черный список» Entity List из-за угрозы национальной безопасности c 17 мая. После этого Google лишила китайскую компанию доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены ее смартфоны.