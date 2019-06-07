Кудрин считает, что рост ВВП на уровне 3,5% положительно скажется на нацпроектах

Устойчивый рост ВВП на уровне трех с половиной процентов поможет в успешной реализации национальных проектов, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. 7 июня он дал интервью ТАСС.

Чиновник напомнил, что в прошлом году показатель составил 2,3 процента. Официальные прогнозы текущего года обещают темп роста в 1,3 процента, а Кудрин настаивает, что он окажется менее одного процента.

«В этом смысле тогда исполнения нацпроектов по некоторым показателям будет или сложнее добиться, или не добиться», — отметил он.

Исполнение национальных проектов не ускорит развитие российской экономики, так как они созданы не для этого. Правительству необходимо предпринять другие меры для роста.

«Я тоже считаю, что исполнение нацпроектов не приведет к такому заметному повышению темпов экономического роста. Но это и не задача», — указал глава СП.

При низком темпе роста ВВП пострадают нацпроекты, причем сильно.