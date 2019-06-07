РФ договорилась с Антигуа и Барбудой о безвизовом режиме

Глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун подписали соглашение об отказе от визовых формальностей при поездках граждан обеих стран. Об этом 7 июня сообщают РИА Новости.

Как передает агентство, политики подписали документ на полях Петербургского международного экономического форума. После церемонии подписания встреча прошла в закрытом от прессы формате.

Государство Антигуа и Барбуда находится между Карибским морем и Атлантическим океаном.

«Политика сегодня» напоминает, что Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Генеральными партнерами мероприятия выступают «Роснефть», «Тинькофф», «Сбербанк», «МИР» и «Газпром». Мероприятия форума пройдут под девизом «Формируя повестку устойчивого развития».