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 Общественники из Европы посетят Крымский мост

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Министр юстиции Армении покинул должность

Министр юстиции Армении покинул должность

 Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

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12:39   7 Июня 2019
Россия

РФ договорилась с Антигуа и Барбудой о безвизовом режиме

РФ договорилась с Антигуа и Барбудой о безвизовом режиме

Глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун подписали соглашение об отказе от визовых формальностей при поездках граждан обеих стран. Об этом 7 июня сообщают РИА Новости. 

Как передает агентство, политики подписали документ на полях Петербургского международного экономического форума. После церемонии подписания встреча прошла в закрытом от прессы формате. 

Государство Антигуа и Барбуда находится между Карибским морем и Атлантическим океаном.

«Политика сегодня» напоминает, что Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Генеральными партнерами мероприятия выступают «Роснефть», «Тинькофф», «Сбербанк», «МИР» и «Газпром». Мероприятия форума пройдут под девизом «Формируя повестку устойчивого развития».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #лавров #политика

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