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13:46   7 Июня 2019
Россия

Опубликованы фото изъятых у корреспондента «Медузы» наркотиков

Опубликованы фото изъятых у корреспондента «Медузы» наркотиков

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве, 36-летнего мужчину задержали на Цветном бульваре. При досмотре правоохранители обнаружили у журналиста пять свертков с неким порошком, а при обыске дома — еще один сверток, три пакета и весы.

После проведения экспертизы выяснилось, что вещество, изъятое у Голунова при личном досмотре — мефедрон весом около 4 граммов. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков.

Сам Голунов отрицает причастность к домашней нарко-лаборатории и настаивает на том, что эти вещи ему подбросили.

Полиция опубликовала фото из дома журналиста, где были обнаружены свертки и оборудование.

Корреспондента «Медузы» задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков

Корреспондента «Медузы» задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков

Корреспондента «Медузы» задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков

Напомним, что недавно в Петербурге произошел скандал вокруг депутата ЗакСа Максима Резника. Во время первомайского шествия в центре города Резник демонстрировал неадекватное поведение. Позже выяснилось, что по всей вероятности, парламентарий находился под действием наркотиков.

Очевидцы засняли на видео депутата с сигаретой, начиненной, предположительно, марихуаной. СМИ выложили видеозапись в сеть. От сдачи анализов на наркотики Резник отказался, что крайне смутило общественность.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #задержание #наркотики #общество #медуза #голунов

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