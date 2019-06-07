Канделаки заявила, что нападки на Симоньян вызывают желание «плюнуть мадам Соболь в лицо»

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала госпитализацию на 18-й неделе беременности главреда RT Маргариты Симоньян после скандала с неадекватной сотрудницей так называемого ФБК Любовью Соболь.

Канделаки подчеркнула, что «любой нормальный человек» вздрогнул бы, увидев приставания сотрудницы блогера Алексея Нававльного к беременной журналистке. По ее мнению, действия Соболь побуждают плюнуть ей в лицо или дать пощечину.

Канделаки также назвала Соболь «brainwashed» (англ. «зомбированная» – прим. ред). Она отметила, что у активистки «абсолютно смешаны все понятия о чести, достоинстве и морали».

Приди Леша (блогер Алексей Навальный – прим.ред ) хоть к какой-то власти, 17-й год покажется вам сказкой. Мне он еще 10 лет назад ласково обещал люстрацию и лагеря», – подчеркнула Канделаки.

В заключении телеведущая пожелала Симоньян выздоровления.

«Нам еще фашистов перевоспитывать», — заключила Канделаки.

Напомним, Симоньян была госпитализирована накануне после того, как одиозная Соболь подкараулила ее в коридорах «Эха Москвы». Сотрудница ФБК стала настойчиво снимать на камеру и задавать беременной Симоньян вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина — женщина отказалась отвечать, но Соболь продолжила преследовать главу RT в коридорах радиостанции.

Около лифта ЭхоМосквы столкнулась с пропагандисткой Симоньян @M_Simonyan. Не могла не спросить, что она думает о недавнем расследовании Навального и ФБК про то, как Собянин раздаёт квартиры очередников своим подчинённым (https://t.co/qN1wga300f), но она отказалась отвечать :( pic.twitter.com/Ct1xd8mdof — Соболь Любовь (@SobolLubov) 6 июня 2019 г.

Муж главреда RT Тигран Кеосаян заявил, что обсудит инцидент с юристами.

В начале мая стало известно об избиении Соболь потенциального избирателя: ранее она заявила о выдвижении в столичную городскую думу от округа № 43, который охватывает Арбат, Хамовники и Пресненский районы Москвы.