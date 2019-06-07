Алмазный рудник «Мир» в Якутии восстановят к 2030 году

Восстановление якутского рудника «Мир», который принадлежит алмазодобывающей компании «Алроса», может занять примерно 11 лет, сообщил глава Республики Якутия Айсен Николаев в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня.

«Хочу сказать, что рудник «Мир», который у нас сегодня не работает из-за той страшной аварии, случившейся в 2017 году, обязательно должен быть восстановлен», — поделился он.

Часть проектных подходов по восстановлению уже согласовали. Ожидается, что работы стартуют уже в будущем году, а проверка и экспертиза проекта займет четыре года.

«Надеемся, что уже в 2023–2024 годах начнется реальная работа по восстановлению рудника, которая тоже, к сожалению, занимает длительное время — от пяти до восьми лет. Скорее всего, где-то к 2030 году рудник «Мир» будет запущен и начнет вновь приносить алмазы», — рассказал якутский глава.

В августе 2017 года на руднике произошел прорыв воды. Из-за инцидента затопило шахту, что привело к смерти восьми горняков. Запасы, которые сейчас находятся под водой, оцениваются в 42 миллиона карат.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».