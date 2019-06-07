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12:28   7 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссии должны по-деловому решить вопрос о компенсации потерь из-за поставки некачественной нефти из России. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, передает 7 июня РИА Новости. 

Лукашенко заявил, что нужно блюсти свои интересы и призвал «не ползать на коленях перед Россией». 

«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать», — заявил он. 

СМИ напоминает, в апреле в трубопроводную систему «Дружба» попало сырье, загрязненное хлоридами, из России. Загрязненная нефть испортила оборудование в НПЗ в Мозыре. На «Нафтане» среагировать успели и значительно снизили загрузку предприятия. 

Украина и Польша перестали принимать нефть 24-25 апреля. Прокачка «чистой» нефти из России возобновилась в Белоруссии, на Украине, Словакии, Чехии и Венгрии в мае. Чтобы очистить участок до Польши, Белоруссия отправила некачественную нефть по «Дружбе» обратно в Россию. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #нефть #белоруссия #лукашенко

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