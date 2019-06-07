Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа

Генеральный прокурор Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о том, что идет новое расследование дело ЮКОСа. Он подтвердил данные СМИ о том, что возбуждено третье уголовное дело.

31 мая НТВ выпустило фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского», в котором говорилось о «третьем деле ЮКОСа». Авторы фильма ссылались на советника генпрокурора Салавата Каримова. Как считает следствие, Ходорковский вывел за границу 51 миллиард долларов, которые могли быть украдены у миноритарных акционеров.

ЮКОС является российской нефтяной компанией, которая существовала с 1993 по 2007 год. 1 августа 2007 предприятие объявили банкротом.

Владельцы ЮКОСа, в том числе Ходорковский, проходили сразу по семи статьям УК РФ: мошеннический захват акций ОАО «Апатит» и НИИ удобрений и инсектофунгицидов, неисполнение судебных решений по возврату акций и в уклонение от уплаты налогов. Позднее олигарха обвинили еще и в убийстве главы администрации Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.

Минувшим летом выяснилось, что Ходорковский замешан в истории с гибелью российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в ЦАР. Представители СМИ погибли по вине возглавляемой олигархом организации под названием Центр управления расследованиями (ЦУР). Отправляясь в опаснейшую командировку, россияне не получили от работодателя ни охраны, ни средств защиты.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало фильм-расследование о загадочной гибели российских журналистов под названием «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР».