Греф надеется, что дело Калви ждет положительный исход

Руководитель Сбербанка Герман Греф надеется на благополучное разрешение ситуации с арестованным главой инвестиционного фонда Baring Vostok Майклом Калви. С таким заявлением он выступил на ПМЭФ, сообщает 7 июня ТАСС.

Греф навал Калви исключительно порядочным и абсолютно законопослушным бизнесменом.

«Я уверен в том, что это недоразумение разрешится. И в конце концов это хорошо скажется на инвестиционном бизнесе», — надеется он.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация вокруг Майкла Калви — шок для экономики России.

«Политика сегодня» напоминает, американца арестовали в середине февраля. Он и еще пятеро человек подозреваются в хищении 2,5 миллиардов рублей. Ранее арест Калви решили продлить еще на три месяца — до середины июля.