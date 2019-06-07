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12:03   7 Июня 2019
Россия

Греф надеется, что дело Калви ждет положительный исход

Греф надеется, что дело Калви ждет положительный исход

Руководитель Сбербанка Герман Греф надеется на благополучное разрешение ситуации с арестованным главой инвестиционного фонда Baring Vostok Майклом Калви. С таким заявлением он выступил на ПМЭФ, сообщает 7 июня ТАСС. 

Греф навал Калви исключительно порядочным и абсолютно законопослушным бизнесменом. 

«Я уверен в том, что это недоразумение разрешится. И в конце концов это хорошо скажется на инвестиционном бизнесе»,  — надеется он.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация вокруг Майкла Калви — шок для экономики России. 

«Политика сегодня» напоминает, американца арестовали в середине февраля. Он и еще пятеро человек подозреваются в хищении 2,5 миллиардов рублей. Ранее арест Калви решили продлить еще на три месяца — до середины июля. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #греф #калви

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