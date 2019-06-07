«Государево око» присмотрится к Тверской области

Пилотным регионом для тестирования системы космического мониторинга «Государево око» станет Тверская область, рассказал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня.

Соответствующее соглашение он заключил с губернатором региона Игорем Руденей. «Госоко» будет круглосуточно следить за территорией из космоса. Разработку отработают и апробируют в Тверской области, чтобы в дальнейшем развивать в остальных регионах России.

«Мы на основе Тверской области отработаем контроль за строительством дорог, контроль безопасности инфраструктуры», — уточнил Рогозин.

На ранних анонсах «Государева ока» глава госкорпорации рассказывал, что система позволит обнаружить незаконные свалки, лесные пожары, а также даст возможность следить за сельским хозяйством.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».