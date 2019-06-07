Путин ужесточил наказание за недостоверные сведения о состоянии лесов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении наказания за сокрытие информации, недостоверные и просроченные сведения о санитарном состоянии лесов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены российским главой в Кодекс об административных правонарушениях.

«Ненаправление в установленный законом срок утвержденного акта лесопатологического обследования в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до двадцати тысяч рублей», — сказано в документе.

За предоставление неверных сведений в акт лесопатологического обследования ответственные должностные лица также будут наказаны штрафом от пяти до двадцати тысяч рублей.

16 мая Путин заявил, что ситуация в лесной отрасли требует наведения порядка. Он отметил «ужасное воровство» и «нанесение колоссального ущерба природе и будущим поколениям», обратив особое внимание на ситуацию с «криминальным лесопользованием» в Иркутской области.