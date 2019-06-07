Соболь напала на Симоньян, чтобы «обставить» политические неудачи

Член российского Совета Федерации Франц Клинцевич и депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковали поведение юриста «ФБК» Любови Соболь, преследовавшей главу телеканала RT Маргариту Симоньян в здании радиостанции «Эхо Москвы».

«Она напала на беременную женщину, которая попала в итоге в больницу. Такие нападки могут привести к уголовной ответственности, если у Маргариты из-за Соболь возникнут осложнения, и она обратится в правоохранительные органы», — сообщил Клинцевич корреспонденту ресурса iReactor.

Сенатор выразил мнение, что такие люди, как Соболь, «должны становиться нерукопожатными в обществе и добавил, что поведение соратницы Алексея Навального — «невоспитанность и хамство». В Telegram-канале RT сообщили, что Симоньян рассказала об угрозе прерывания беременности после встречи с Соболь.

Ранее Соболь заявила о выдвижении в столичную городскую думу от округа № 43, который охватывает Арбат, Хамовники и Пресненский районы Москвы, но избила потенциального избирателя.

Депутат Государственной думы Милонов назвал членство в организациях Навального «глубокой личностной трагедией», сообщает ФАН. Он уверен, что участие в инициативах блогера не относится к политике.

«Раньше можно было по-другому сходить с ума, а теперь самый лучший способ — погрузиться в компанию Навального, Льва Пономарева и прочих. Соболь и другие — это люди, с которыми бесполезно спорить. Они одержимы психическими расстройствами. Поэтому попытка какого-то логического диалога с ними ни к чему не приведет», — прокомментировал ситуацию депутат Милонов.

Милонов отметил «проигрышный» курс Соболь в муниципальные депутаты Москвы и добавил, что юрист «ФБК» может намеренно пытаться «обставить» политические неудачи максимальным количеством провокаций и скандалов.

«Соболь прекрасно понимает, что ее микро-рейтинги в микро-аудитории микро-твиттера никакого отношения к реалиям не имеют. Виртуальная поддержка ботов в интернете, к сожалению, никак не материализуется в голоса избирателей на выборах. Она прекрасно понимает, что идет курсом на проигрыш», — заключил Милонов.

Напомним, 6 июня главный редактор телеканала Russia Today и МИА «Россия сегодня» Симоньян, которая ждет ребенка, была госпитализирована после того, как Соболь подкараулила ее в коридорах «Эха Москвы», настойчиво снимала на камеру и задавать вопросы о мэре Москвы Сергее Собянине.