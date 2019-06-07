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12:08   7 Июня 2019
Россия

Крейсер ВМС США «подрезал» российский корабль в Восточно-Китайском море

Крейсер ВМС США «подрезал» российский корабль в Восточно-Китайском море

Ракетный американский крейсер Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов» в  Восточно-Китайском море. Последнему пришлось экстренно маневрировать, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

«Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 метрах от корабля», — отмечается в сообщении. 

Инцидент случился в 6:35 мск. Командованию крейсера ВМС США был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий, заявили во флоте. Соединенные Штаты пока не отреагировали на произошедшее.

«Адмирал Виноградов» — крупный противолодочный корабль. С 1 апреля он находится в дальнем морском походе с заходами в порты государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Судно поучаствует в российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие-2019».

 

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Автор: Арсений Аскольский

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