Корреспондент «Медузы» задержан в Москве с наркотиками

Специальный корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан с наркотиками в Москве. Об этом 7 июня сообщает ФАН.

По информации агентства, спецкор ехал на встречу с источником. Полицейские задержали его примерно в 14:30 рядом с метро «Цветной бульвар». В рюкзаке Голунова был сверток с запрещенными веществом (примерно четыре грамма метилэфедрона). Еще один сверток с тем же веществом был найден в квартире журналиста при обыске.

По словам адвоката спецкора Дмитрия Джулая, в пятницу задерживаемому изберут меру пресечения. Следствие потребует ареста Голунова.

«Его задержали на улице, надели наручники. В момент задержания была потасовка. В момент помещения в машину тоже была потасовка», — рассказал Джулай.

Также адвокат попросит провести анализ материала рюкзака и срезов ногтевых пластин на предмет наличия наркотиков, сообщает источник ФАН.

Голанов обвиняется по статье 228 УК РФ о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Журналист «Медузы» вину не признает и называет это провокацией.

Следствие проводит проверку. Выясняются все обстоятельства. Возбуждено уголовное дело.