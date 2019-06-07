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11:50   7 Июня 2019
Россия

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве с наркотиками

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве с наркотиками

Специальный корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан с наркотиками в Москве. Об этом 7 июня сообщает ФАН

По информации агентства, спецкор ехал на встречу с источником. Полицейские задержали его примерно в 14:30 рядом с метро «Цветной бульвар». В рюкзаке Голунова был сверток с запрещенными веществом (примерно четыре грамма метилэфедрона). Еще один сверток с тем же веществом был найден в квартире журналиста при обыске. 

По словам адвоката спецкора Дмитрия Джулая, в пятницу задерживаемому изберут меру пресечения. Следствие потребует ареста Голунова. 

«Его задержали на улице, надели наручники. В момент задержания была потасовка. В момент помещения в машину тоже была потасовка», — рассказал Джулай.

Также адвокат попросит провести анализ материала рюкзака и срезов ногтевых пластин на предмет наличия наркотиков, сообщает источник ФАН. 

Голанов обвиняется по статье 228 УК РФ о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Журналист «Медузы» вину не признает и называет это провокацией. 

Следствие проводит проверку. Выясняются все обстоятельства. Возбуждено уголовное дело. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #медуза #голунов

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