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11:35   7 Июня 2019
Весь мир

Мощный взрыв прогремел в шведском Линчепинге

Мощный взрыв прогремел в шведском Линчепинге

Сильный взрыв прогремел в центре шведского города Линчепинг, пострадали несколько человек. Данных о жертвах нет, сообщает издание Expressen со ссылкой на полицию и экстренные службы.

ЧП случилось около 9.00 по местному времени (10.00 мск) возле жилого пятиэтажного дома. Местные СМИ публикуют фото с места инцидента, на котором видны выбитые стекла и поврежденные балконы.

«Мы работаем, чтобы обезопасить место и проконтролировать наличие пострадавших», — заявила представитель полиции Оса Виллсунд.

Причина взрыва выясняется.

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Автор: Арсений Аскольский
#взрыв #швеция #линчепинг

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