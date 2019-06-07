Мощный взрыв прогремел в шведском Линчепинге

Сильный взрыв прогремел в центре шведского города Линчепинг, пострадали несколько человек. Данных о жертвах нет, сообщает издание Expressen со ссылкой на полицию и экстренные службы.

ЧП случилось около 9.00 по местному времени (10.00 мск) возле жилого пятиэтажного дома. Местные СМИ публикуют фото с места инцидента, на котором видны выбитые стекла и поврежденные балконы.

«Мы работаем, чтобы обезопасить место и проконтролировать наличие пострадавших», — заявила представитель полиции Оса Виллсунд.

Причина взрыва выясняется.