Президент Дональд Трамп допустил, что США могут наладить отношения с Россией, однако они пострадали из-за продолжительной охоты на ведьм. Так избранный в 2016 году глава Белого дома неоднократно называл расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемых связях сотрудников предвыборного штаба республиканца с Москвой и российском вмешательстве в выборы.

Спустя два года законник так и не смог найти доказательств «сговора с Москвой», а вмешательством оказались немногочисленные сообщения в социальных сетях из аккаунтов, якобы связанных с Россией.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии «Политике Сегодня» заметил, что тему мнимого вмешательства и сговора разыграли во внутренней политической борьбе оппоненты Трампа из числа демократов.

«У них и была задача навредить, но не только российско-американским отношениям, а вообще Трампу. Они и должны были сделать свое дело, чтобы связать Трампа по рукам и ногам неким фейком. То, что он оказался связанным каким-то образом с Россией, это стечение обстоятельств и те комплексы, которые есть в США по отношению к России», - сказал Брутер.

Ухудшению отношений способствовали не только демократы и Мюллер, заметил эксперт. Трамп оказался связан по рукам и ногам не только «расследованием», но и предвыборным обещанием America First (Сначала Америка).

«Я думаю, в данном случае Мюллер и Трамп друг друга дополняли», - поделился мнением Брутер.

В мае 2019 года, после провала в поисках доказательств сговора, Мюллер покинул пост спецпрокурора и Минюст США. Его двухлетнее расследование обошлось американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов. Незадолго до отставки Мюллера сменил работу заместитель генпрокурора Род Розенстайн. Чиновник покинул пост после того, как российская компания «Конкорд», принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, потребовала привлечь к ответственности Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра. Адвокат компании Эрик Дюбелье обратил внимание на нарушение уголовного кодекса округа Колумбия. Оба законника публично и голословно обвинили «Конкорд» в работе на российской правительство, чем нарушили право компании на справедливый суд.

Не остался в стороне и российский лидер. В апреле 2019 года Владимир Путин заявил, что Москве с самого начало было понятно, что никакого сговора и вмешательства не было.