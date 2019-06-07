Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что требует от украинского президента Владимира Зеленского подписания закона об импичменте. Об этом политик написал на странице Facebook в пятницу, 7 июня.

Накануне Верховная Рада Украины приняла закон о полномочиях временной специальной комиссии, которая может организовать процедуру импичмента президента. Документ должен подписать спикер парламента и сам президент. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования в официальной прессе.

«Я требую от Зеленского подписать закон об импичменте!», — заявил Ляшко.

Ляшко считает, что помощники главы государства уже придумывают причины, чтобы он не подписал документ. По словам лидера партии, если Зеленский наложит вето на закон, то покажет украинцам и всему миру нежелание быть таким же равным перед правосудием, как и каждый человек.

Согласно принятому парламентом документу, специальная временная следственная комиссия — коллегиальный орган, который состоит из депутатов, спецпрокурора и специальных следователей. Ее задача — расследование обстоятельств совершения президентом Украины госизмены или других преступлений.