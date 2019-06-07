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11:27   7 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Ляшко потребовал, чтобы Зеленский подписал закон об импичменте

Ляшко потребовал, чтобы Зеленский подписал закон об импичменте

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что требует от украинского президента Владимира Зеленского подписания закона об импичменте. Об этом политик написал на странице Facebook в пятницу, 7 июня.

Накануне Верховная Рада Украины приняла закон о полномочиях временной специальной комиссии, которая может организовать процедуру импичмента президента. Документ должен подписать спикер парламента и сам президент. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования в официальной прессе.

«Я требую от Зеленского подписать закон об импичменте!», — заявил Ляшко.

Ляшко считает, что помощники главы государства уже придумывают причины, чтобы он не подписал документ. По словам лидера партии, если Зеленский наложит вето на закон, то покажет украинцам и всему миру нежелание быть таким же равным перед правосудием, как и каждый человек.

Согласно принятому парламентом документу, специальная временная следственная комиссия — коллегиальный орган, который состоит из депутатов, спецпрокурора и специальных следователей. Ее задача — расследование обстоятельств совершения президентом Украины госизмены или других преступлений.

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Автор: Арсений Аскольский

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