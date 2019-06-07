Переходный военный совет Судана взял под контроль массовые провокации

Руководство Переходного военного совета в Судане борется с провокаторами, накаляющими обстановку в стране. Об этом 7 июня сообщает ФАН.

По информации агентства, местные жители постят в Сети видео и фото, на которых изображены провокаторы, нападающие на беззащитных людей и атакующих армию.

Они используют самодельные орудия, доски с вбитыми гвоздями, а порой и оружие. Из-за действий провокаторов пострадали тысячи невинных. Неизвестные, переодеваясь в полицейскую форму, обманывают суданский народ и пытаются настроить его против армии.

Переходный военный совет направил солдатов для разгона провокаторов, чтобы защитить мирное население. Однако столкновение между ними привело к 48 жертвам.

Военные смогли обезопасить большую часть города. Но после того, как уезжают и перестают контролировать обстановку, на местах снова начинаются столкновения. Поэтому принято решение патрулировать территории.

Кто стоит за всеми беспорядками — неизвестно. По мнению местных жителей, кто-то специально портит обстановку в стране, чтобы в правительство попали «правильные люди».

«Политика сегодня» напоминает, в Судане уже несколько месяцы проходят акции мирных протестов, которые повлекли отстранение от власти бывшего президента Омара аль-Башира.