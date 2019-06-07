Сборка ракеты «Союз-2» для пилотируемого корабля стартовала на Байконуре

Специалисты начали собирать ракету-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-14», сообщила государственная корпорация «Роскосмос» в Twitter 7 июня.

Эксперты собрали вторую ступень и провели тесты блоков первой. Вскоре их присоединят к центральному блоку, уточнили в сообщении.

На Байконуре началась сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а», предназначенная для вывода на орбиту корабля #СоюзМС14. Специалисты Роскосмоса выполнили сборку второй ступени, провели пневматические испытания блоков первой ступени и готовят их к «навеске» на центральный блок pic.twitter.com/Q1ubnLF1p5 — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 7, 2019

Стоит отметить, что ранее пилотируемые космические корабли выводили на орбиту с помощью более ранних версий «Союза». Тестовый запуск на новой ракете-носителе запланирован на 22 августа, он пройдет без экипажа.