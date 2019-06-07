Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крейсер ВМС США «подрезал» российский корабль в Восточно-Китайском море

Крейсер ВМС США «подрезал» российский корабль в Восточно-Китайском море

 Греф надеется, что дело Калви ждет положительный исход

Греф надеется, что дело Калви ждет положительный исход

Ляшко потребовал, чтобы Зеленский подписал закон об импичменте

Ляшко потребовал, чтобы Зеленский подписал закон об импичменте

 Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы
Мощный взрыв прогремел в шведском Линчепинге

Мощный взрыв прогремел в шведском Линчепинге

 Мюллер и демократы навредили отношениям США и России, но Трамп оптимистичен

Мюллер и демократы навредили отношениям США и России, но Трамп оптимистичен
Крейсер ВМС США «подрезал» российский корабль в Восточно-Китайском море

Крейсер ВМС США «подрезал» российский корабль в Восточно-Китайском море

 Греф надеется, что дело Калви ждет положительный исход

Греф надеется, что дело Калви ждет положительный исход

Ляшко потребовал, чтобы Зеленский подписал закон об импичменте

Ляшко потребовал, чтобы Зеленский подписал закон об импичменте

 Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы
Мощный взрыв прогремел в шведском Линчепинге

Мощный взрыв прогремел в шведском Линчепинге

 Мюллер и демократы навредили отношениям США и России, но Трамп оптимистичен

Мюллер и демократы навредили отношениям США и России, но Трамп оптимистичен
11:38   7 Июня 2019
Россия

Сборка ракеты «Союз-2» для пилотируемого корабля стартовала на Байконуре

Сборка ракеты «Союз-2» для пилотируемого корабля стартовала на Байконуре

Специалисты начали собирать ракету-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-14», сообщила государственная корпорация «Роскосмос» в Twitter 7 июня.

Эксперты собрали вторую ступень и провели тесты блоков первой. Вскоре их присоединят к центральному блоку, уточнили в сообщении.

Стоит отметить, что ранее пилотируемые космические корабли выводили на орбиту с помощью более ранних версий «Союза». Тестовый запуск на новой ракете-носителе запланирован на 22 августа, он пройдет без экипажа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#роскосмос #союз-2 #сборка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...