РФ готовит принципиальное заявление к ООН по Косову, сообщил Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что в ближайшее время Россия сделает принципиальное заявление по миссии в Косове к заседанию Совбеза ООН.

«Там будет заседание, да. Мы готовим, готовим принципиальное заявление», — сообщил Лавров после заявления главы сербского МИД Ивица Дачича о скорой поездке в Нью-Йорк, пишут РИА Новости.

Заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Косове состоится в понедельник 10 мая. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия будет добиваться наказания виновных в задержании российского сотрудника ООН и не позволит «спустить на тормозах это преступление».

В конце мая россиянина Михаила Краснощекова, работающего в составе миссии ООН, жестоко избили силовики Косова. Сейчас он находится в Белграде на лечении, 6 июня пострадавшего гражданина посетила в госпитале уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

После инцидента глава МИД самопровозглашенного Косова Бехджет Пацолли объявил Краснощекова persona non grata и призвал расследовать действия избитого россиянина — в МИД РФ расценили такое заявление как неприкрытое намерение обострить межнациональные отношения.