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11:10   7 Июня 2019
Россия

Полицейский застрелил пьяного водителя во время попытки побега в Москве

Полицейский застрелил пьяного водителя во время попытки побега в Москве

Полицейский застрелил мужчину, задержанного во время попытки побега. Случай произошел в столице. Об этом 7 июня сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУМВД РФ по Москве. 

По данным ведомства, происшествие случилось 7 июня в 03:00. Полицейский на Соболевском проезде остановил машину за грубое нарушение ПДД. По внешним признакам водитель был пьян. Его доставили в территориальный отдел полиции. Задержанный пояснил, что находился в розыске в Узбекистане. 

Мужчина попытался скрыться во время беседы с полицейскими, выпрыгнув из окна первого этажа. Полицейский догнал задержанного, но тот стал активно сопротивляться и попытался отобрать табельное оружие. 

«Обороняясь, полицейский причинил мужчине огнестрельное ранение, от которого он скончался», — сообщили в ведомстве. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #полицейский #побег

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