Полицейский застрелил пьяного водителя во время попытки побега в Москве

Полицейский застрелил мужчину, задержанного во время попытки побега. Случай произошел в столице. Об этом 7 июня сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУМВД РФ по Москве.

По данным ведомства, происшествие случилось 7 июня в 03:00. Полицейский на Соболевском проезде остановил машину за грубое нарушение ПДД. По внешним признакам водитель был пьян. Его доставили в территориальный отдел полиции. Задержанный пояснил, что находился в розыске в Узбекистане.

Мужчина попытался скрыться во время беседы с полицейскими, выпрыгнув из окна первого этажа. Полицейский догнал задержанного, но тот стал активно сопротивляться и попытался отобрать табельное оружие.