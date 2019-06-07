Голикова считает, что российское образование не отвечает вызовам рынка труда

Нынешнее российское образование не соответствует актуальным вызовам рынка труда, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на деловом завтраке Сбербанка «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы», который прошел на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня.

По ее словам, до определенного момента в России было «образование ради образования». Однако сейчас необходимо готовить специалистов, которых требует трудовая площадка.

«А, несмотря на все советские заделы, оно [образование] теперь уже должно на несколько шагов опережать те вызовы, которые есть на рынке труда», — добавила чиновник.

К тому же, государство недооценило роль предпринимательства в образовательной сфере. А взаимодействие с бизнесом в этой области — ключевой фактор. Это же обозначено в приоритетах национального проекта «Образование».

«Начали работать с РСПП [Российским союзом промышленников и предпринимателей]. Не знаю, что из этого получится. Надеюсь, что-нибудь получится», — заключила Голикова.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».