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11:09   7 Июня 2019
Россия

Голикова считает, что российское образование не отвечает вызовам рынка труда

Голикова считает, что российское образование не отвечает вызовам рынка труда

Нынешнее российское образование не соответствует актуальным вызовам рынка труда, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на деловом завтраке Сбербанка «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы», который прошел на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня.

По ее словам, до определенного момента в России было «образование ради образования». Однако сейчас необходимо готовить специалистов, которых требует трудовая площадка.

«А, несмотря на все советские заделы, оно [образование] теперь уже должно на несколько шагов опережать те вызовы, которые есть на рынке труда», — добавила чиновник.

К тому же, государство недооценило роль предпринимательства в образовательной сфере. А взаимодействие с бизнесом в этой области — ключевой фактор. Это же обозначено в приоритетах национального проекта «Образование».

«Начали работать с РСПП [Российским союзом промышленников и предпринимателей]. Не знаю, что из этого получится. Надеюсь, что-нибудь получится», — заключила Голикова.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».

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Автор: Анна Манц
#бизнес #образование #пмэф #голикова

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