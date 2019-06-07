Рогозин сообщил о создании спутниковой системы для интернета вещей «Гонец-2»

Новая спутниковая система для предоставления услуг интернета вещей «Гонец-2» будет создана в России. Об этом 7 июня заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин рассказал, что сейчас разворачивается новая группировка «Гонца-2». Он отметил, что ранее спутники «Гонец» работали как спутники пейджинга в зоне отсутствия нормальной связи.

«А сейчас мы делаем новые спутники «Гонец», это будет система интернета вещей. Эта система будет способна оперативно передавать информацию, поступающую с наземных сенсоров», — сказал он.

Рогозин рассказал, что сенсоры смогут отследить повышение воды на плотинах, изменения на атомных станциях, отклонения в железнодорожном полотне и состоянии других критически важных объектов. Он отметил, что при таких отклонениях включится система «Государево око», которая сделает съемки из космоса.

Об этом глава «Роскосмоса» рассказал на Петербургском международном экономическом форуме.

«Политика сегодня» напоминает, что Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Генеральными партнерами мероприятия выступают «Роснефть», «Тинькофф», «Сбербанк», «МИР» и «Газпром».