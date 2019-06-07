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11:05   7 Июня 2019
Весь мир

РФ контактирует со всеми сторонами конфликта в Ливии

РФ контактирует со всеми сторонами конфликта в Ливии

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия контактирует со всеми вовлеченными в конфликт в Ливии сторонами. Так он в кулуарах ПМЭФ ответил на вопрос о контактах Москвы с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.

«У нас контакты со всеми, мы всегда говорим, что со всеми - и с югом, и с востоком, и с западом Ливии. Со всеми силами, которые влияют там на обстановку», — заявил дипломат.

После свержения и убийства лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в стране начался политический кризис. В государстве сейчас установлено двоевластие. На востоке Ливией руководит избранный народом парламент, который сотрудничает с ЛНА. На западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

РФ контактирует со всеми сторонами конфликта в Ливии

Хафтар 4 апреля приказал начать наступление на Триполи, чтобы «освободить от террористов». Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования начали ответную операцию «Вулкан гнева». Сейчас в районе ливийской столицы продолжаются позиционные бои. По данным ВОЗ, число жертв превысило 600 человек, более 3,2 тысячи получили ранения.

Глава контактной группы РФ Лев Деньгов ранее заявлял, что если Хафтар говорит о «зачистке» страны от террористов, то он должен координировать действия с Триполи. Также дипломат призвал «для начала узнать, против кого же сегодня ведет борьбу Хафтар».

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #ливия #хафтар

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