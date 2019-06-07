Штрафы для интернет-компаний могут вырасти до миллионов рублей

Законопроект, который введет многомиллионные штрафы для интернет-компаний за нарушение законодательства, почти готов. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня.

Он указал, что законодатели работают над документом.

«Надеюсь, что он все процедуры пройдет быстро и появится. Я его с нетерпением жду», — поделился Жаров.

Санкции будут применяться за нарушение законов, в частности о локализации баз с персональными данными. Глава РКН отметил, что служба не участвовала в разработке документа.

«Но там миллионы рублей, и нарастающие миллионы в случае повторного нарушения», — добавил он.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».