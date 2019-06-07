Песков сообщил об отношении Путина к украинскому гражданству Саакашвили

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что вопрос о возвращении экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили гражданства Украины не занимает для российского главы первое место.

«Эти вопросы занимают не первое место для президента РФ», — сообщил Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.

Напомним, ранее бывшему губернатору Одесской области Саакашвили восстановили украинское гражданство указом президента страны Владимира Зеленского 28 мая. Саакашвили пообещал «осторожно» возвращаться в политику и подчеркнул, что в должности премьер-министра Украины себя не видит.

В 2015 году Саакашвили лишили грузинского гражданства, тогда же предыдущий украинский президент Петр Порошенко предоставил ему гражданство Украины, которое он же у него и отобрал два года спустя, летом 2017 года.