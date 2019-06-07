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10:40   7 Июня 2019
Россия

Симоньян надеется, что не потеряет ребенка

Симоньян надеется, что не потеряет ребенка

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симноьян была госпитализирована с угрозой прерывания беременности после инцидента с Любовью Соболь. Сейчас она лежит под капельницей, сообщают 7 июня РИА Новости.

Симоньян пришла на эфире «Эха Москвы». Там у входа ее поджидала Любовь Соболь с включенной камерой. Она задавала настойчивые вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина, на что Симоньян ответила, что не желает говорить с Соболь. Главный редактор RT попросила сотрудников радиостанции изолировать Соболь, ведь ей нельзя переживать и нервничать. Позже из Telegram-канала RT стало известно, что Симоньян госпитализировали. 

«Лежу, опять капельницу поставили. Угроза прерывания беременности. Бог даст, обойдется. Пытаюсь не открывать телефон, чтобы не натыкаться на этих», — передают РИА Новости слова Симоньян.

Ранее сообщалось, что главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов извинился перед Симоньян за Соболь и пожелал ей скорейшего выздоровления. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #симоньян #соболь

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