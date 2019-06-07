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10:39   7 Июня 2019
Россия

Врачи оставят под наблюдением пострадавшую от Соболь беременную Симоньян

Врачи оставят под наблюдением пострадавшую от Соболь беременную Симоньян

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей  в результате инцидента с Любовью Соболь главреда «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян. С госпитализированной журналистки сняли капельницу, сообщили источники ФАН.

Врачи собираются оставить Симоньян под тщательным наблюдением, так как пострадавшая находится на 18-й неделе беременности.

Напомним, Симоньян была госпитализирована накануне после того, как одиозная Соболь подкараулила ее в коридорах «Эха Москвы». Соратница Алексея Навального стала настойчиво снимать на камеру и задавать беременной Симоньян вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина — женщина отказалась отвечать, но юрист так называемого «ФБК» продолжила преследовать главу RT в коридорах радиостанции.

Муж главреда RT Тигран Кеосаян заявил, что обсудит инцидент с юристами. 

В начале мая стало известно об избиении Соболь потенциального избирателя: ранее она заявила о выдвижении в столичную городскую думу от округа № 43, который охватывает Арбат, Хамовники и Пресненский районы Москвы.

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Автор: Арсений Аскольский
#госпитализация #симоньян #соболь

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