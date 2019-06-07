Врачи оставят под наблюдением пострадавшую от Соболь беременную Симоньян

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в результате инцидента с Любовью Соболь главреда «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян. С госпитализированной журналистки сняли капельницу, сообщили источники ФАН.

Врачи собираются оставить Симоньян под тщательным наблюдением, так как пострадавшая находится на 18-й неделе беременности.

Напомним, Симоньян была госпитализирована накануне после того, как одиозная Соболь подкараулила ее в коридорах «Эха Москвы». Соратница Алексея Навального стала настойчиво снимать на камеру и задавать беременной Симоньян вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина — женщина отказалась отвечать, но юрист так называемого «ФБК» продолжила преследовать главу RT в коридорах радиостанции.

Около лифта ЭхоМосквы столкнулась с пропагандисткой Симоньян @M_Simonyan. Не могла не спросить, что она думает о недавнем расследовании Навального и ФБК про то, как Собянин раздаёт квартиры очередников своим подчинённым (https://t.co/qN1wga300f), но она отказалась отвечать :( pic.twitter.com/Ct1xd8mdof — Соболь Любовь (@SobolLubov) 6 июня 2019 г.

Муж главреда RT Тигран Кеосаян заявил, что обсудит инцидент с юристами.

В начале мая стало известно об избиении Соболь потенциального избирателя: ранее она заявила о выдвижении в столичную городскую думу от округа № 43, который охватывает Арбат, Хамовники и Пресненский районы Москвы.