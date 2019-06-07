Голикова заявила, что частный бизнес вкладывается в здравоохранение

Количество частных организаций, работающих в области здравоохранения, увеличилось в два раза за пять лет, передает 7 июня РИА Новости слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

По ее словам, сейчас все стремятся в здравоохранение, потому что в 2010 году появилась понятная система тарификации медуслуг. Голикова подчеркнула, что к ней долго привыкали, но она заработала.

«Если в 2014 году у нас было всего 1695 организаций частного бизнеса, которые работали в здравоохранении, сейчас же за 2018 год их 3029», — сказала она.

Голикова также считает, что для того, чтобы бизнес вкладывался в другие сферы, нужно открывать подобные институты, которые создадут и объяснят «правила игры». Об этом она сказала на бизнес-завтраке на ПМЭФ.

«Политика сегодня» напоминает, что Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Генеральными партнерами мероприятия выступают «Роснефть», «Тинькофф», «Сбербанк», «МИР» и «Газпром».