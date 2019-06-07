Акционирование предприятий ракетно-космической отрасли завершат к 2020 году

Генеральный директор АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» Андрей Жерегеля рассказал об акционировании предприятий отрасли в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня.

Согласно президентскому указу, государственная часть акций перейдет ОРКК, напомнил он.

«Передача акций оставшихся предприятий пройдет до конца года, а дальше мы готовы выполнить решение, которое примет «Роскосмос»: передать все акции предприятий госкорпорации или оставить их в управлении ОРКК», — пояснил гендир.

Объединенную ракетно-космическая корпорацию зарегистрировали в 2014 году, а 100 процентов ее акций принадлежат госкорпорации «Роскосмос». В прошлом году ОРКК получила полномочия единого центра компетенций по диверсификации, работе с непрофильными активами и продвижению продукции, которая имеет гражданское назначение. Сейчас в нее входит 14 организаций ракетно-космической отрасли.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».