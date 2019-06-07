Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Симоньян надеется, что не потеряет ребенка

Симоньян надеется, что не потеряет ребенка

Врачи оставят под наблюдением пострадавшую от Соболь беременную Симоньян

Врачи оставят под наблюдением пострадавшую от Соболь беременную Симоньян
Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

 Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

Симоньян надеется, что не потеряет ребенка

Симоньян надеется, что не потеряет ребенка

Врачи оставят под наблюдением пострадавшую от Соболь беременную Симоньян

Врачи оставят под наблюдением пострадавшую от Соболь беременную Симоньян
Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

 Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

10:11   7 Июня 2019
Россия

Захарова пожаловалась на проблемы с телефонной связью в здании МИД

Захарова пожаловалась на проблемы с телефонной связью в здании МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook объяснила, почему у желающих пока не получается дозвониться в ведомство.  Она отметила, что сотрудники МИД тоже не могут никому позвонить.

«Ночью при проведении сторонней специализированной организацией плановых ремонтно-профилактических работ произошло повреждение телефонных линий», — заявила представитель ведомства. 

Захарова также в шутку добавила, что «сейчас проводится ремонт по исправлению результатов ремонта».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#захарова #мид

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...