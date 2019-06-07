Захарова пожаловалась на проблемы с телефонной связью в здании МИД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook объяснила, почему у желающих пока не получается дозвониться в ведомство. Она отметила, что сотрудники МИД тоже не могут никому позвонить.
«Ночью при проведении сторонней специализированной организацией плановых ремонтно-профилактических работ произошло повреждение телефонных линий», — заявила представитель ведомства.
Захарова также в шутку добавила, что «сейчас проводится ремонт по исправлению результатов ремонта».