Захарова пожаловалась на проблемы с телефонной связью в здании МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook объяснила, почему у желающих пока не получается дозвониться в ведомство. Она отметила, что сотрудники МИД тоже не могут никому позвонить.

«Ночью при проведении сторонней специализированной организацией плановых ремонтно-профилактических работ произошло повреждение телефонных линий», — заявила представитель ведомства.

Захарова также в шутку добавила, что «сейчас проводится ремонт по исправлению результатов ремонта».