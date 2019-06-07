Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Глава правительства Саксонии Михаэль Кретшмер считает, что следует наладить отношения с Москвой и отменить антироссийские санкции. Об этом 7 июня сообщают РИА Новости, ссылаясь на интервью агентству dpa.

По словам Кретшмера, на востоке Германии и Саксонии санкции стали «большой проблемой».

«Мы должны снять эти санкции. Я надеюсь, что обе стороны пойдут навстречу друг другу», — сказал он.

Как информирует dpa, в пятницу, 7 июня, Кретшмер будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. Отмечается, что он выступит за улучшение отношений между РФ и Германией.

По его мнению, если у стран тесные экономические отношения, то разногласия в политической сфере могут быть лучше прояснены. Премьер назвал Россию стратегическим партнером Германии в области экономики и передачи технологий.

«Поэтому мы должны сделать все, чтобы Россия сохранила свою европейскую ориентацию и не была ориентирована на таких партнеров, как Китай или Индия», — заявил он.

При этом он добавил, что Россию и Европу связывают многолетние отношения и энергетическое партнерство. Кретшмер призвал ответить рукопожатием на руку, протянутую Россией.

Он также считает, что проект Северный поток-2 должен быть обязательно реализован.