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Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

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10:14   7 Июня 2019
Весь мир

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Глава правительства Саксонии Михаэль Кретшмер считает, что следует наладить отношения с Москвой и отменить антироссийские санкции. Об этом 7 июня сообщают РИА Новости, ссылаясь на интервью агентству dpa. 

По словам Кретшмера, на востоке Германии и Саксонии санкции стали «большой проблемой». 

«Мы должны снять эти санкции. Я надеюсь, что обе стороны пойдут навстречу друг другу», — сказал он. 

Как информирует dpa, в пятницу, 7 июня, Кретшмер будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. Отмечается, что он выступит за улучшение отношений между РФ и Германией. 

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

По его мнению, если у стран тесные экономические отношения, то разногласия в политической сфере могут быть лучше прояснены. Премьер назвал Россию стратегическим партнером Германии в области экономики и передачи технологий. 

«Поэтому мы должны сделать все, чтобы Россия сохранила свою европейскую ориентацию и не была ориентирована на таких партнеров, как Китай или Индия», — заявил он. 

При этом он добавил, что Россию и Европу связывают многолетние отношения и энергетическое партнерство. Кретшмер призвал ответить рукопожатием на руку, протянутую Россией. 

Он также считает, что проект Северный поток-2 должен быть обязательно реализован. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #германия #политика #весь мир #саксония

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