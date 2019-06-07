Кеосаян обсудит с юристами инцидент с Симоньян и Соболь

Муж Маргариты Симоньян сообщил, что ее состояние после госпитализации нормальное, инцидент с Любовью Соболь Тигран Кеосаян обсудит с юристами. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Это цирк шапито», — прокомментировал Кеосаян ситуацию с Соболь и Симоньян.

Напомним, ранее главный редактор телеканала Russia Today и МИА «Россия сегодня» Симоньян, которая ждет ребенка, была госпитализирована после того, как Соболь подкараулила ее в коридорах «Эха Москвы».

Соратница Алексея Навального стала настойчиво снимать на камеру и задавать беременной Симоньян вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина — женщина отказалась отвечать, но юрист «ФБК» продолжила преследовать главу RT в коридорах радиостанции.

Около лифта ЭхоМосквы столкнулась с пропагандисткой Симоньян @M_Simonyan. Не могла не спросить, что она думает о недавнем расследовании Навального и ФБК про то, как Собянин раздаёт квартиры очередников своим подчинённым (https://t.co/qN1wga300f), но она отказалась отвечать :( pic.twitter.com/Ct1xd8mdof — Соболь Любовь (@SobolLubov) 6 июня 2019 г.

В начале мая сообщалось о избиении Соболь потенциального избирателя: ранее сотрудница так называемого «ФБК» заявила о выдвижении в столичную городскую думу от округа № 43, который охватывает Арбат, Хамовники и Пресненский районы Москвы.