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Врачи оставят под наблюдением пострадавшую от Соболь беременную Симоньян
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10:15   7 Июня 2019
Россия

Кеосаян обсудит с юристами инцидент с Симоньян и Соболь

Кеосаян обсудит с юристами инцидент с Симоньян и Соболь

Муж Маргариты Симоньян сообщил, что ее состояние после госпитализации нормальное, инцидент с Любовью Соболь Тигран Кеосаян обсудит с юристами. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Это цирк шапито», — прокомментировал Кеосаян ситуацию с Соболь и Симоньян.

Напомним, ранее главный редактор телеканала Russia Today и МИА «Россия сегодня» Симоньян, которая ждет ребенка, была госпитализирована после того, как Соболь подкараулила ее в коридорах «Эха Москвы». 

Соратница Алексея Навального стала настойчиво снимать на камеру и задавать беременной Симоньян вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина — женщина отказалась отвечать, но юрист «ФБК» продолжила преследовать главу RT в коридорах радиостанции.

В начале мая сообщалось о избиении Соболь потенциального избирателя: ранее сотрудница так называемого «ФБК» заявила о выдвижении в столичную городскую думу от округа № 43, который охватывает Арбат, Хамовники и Пресненский районы Москвы.

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Автор: Тимофей Булочкин
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