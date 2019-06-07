Nike, Adidas и Uniqlo хотят открыть производство в России

Международные компании Nike, Adidas и Uniqlo хотят производить товары в России, сообщил заместитель главы министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов. Он дал интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума 7 июня.

«Насколько мне известно, такие спортивные бренды, как Nike и Adidas хотят организовать [производство в РФ], а также японский бренд Uniqlo», — сказал он.

Замминистра заметил, что сейчас соотношение цены и качества текстиля в стране находится на оптимальном уровне. Большим компаниям выгодно размещать производство на российской территории из-за логистики.

«При этом, данные товары с пометкой «Made in Russia» реализуются исключительно на внешнем рынке, увеличивая несырьевой экспорт продукции российского производства» — добавил Евтухов.

Помимо этого, в федерации широко представлено производство обуви.

«У нас есть прекрасные компании, которые имеют сети своих фирменных магазинов… Это становится выгодным, это очевидно», — подчеркнул чиновник.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».