Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

Норвежская госкомпания Equinor эвакуировала рабочих с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы. Это произошло после столкновения в ночь на 7 июня с судном снабжения, которое прибыло для погрузочно-разгрузочных работ.

Сообщение об этом появилось на сайте компании.

«Два поисково-спасательных вертолета и один вертолет из центра координации спасательных операций перевезли персонал с платформы Statfjord A на платформы Statfjord B и C и Gullfaks A», — отмечается в тексте.

На платформе находилось 276 человек, никто не пострадал. Не пострадал также и экипаж грузового судна. Оно смогло без посторонней помощи отправиться в порт назначения. Сейчас Equinor оценивает причиненный ущерб.

В сообщении компании также отмечается, что нефтедобыча в момент столкновения не велась, поскольку на платформе планово приостановлены работы.

Statfjord A — старейшая платформа на норвежском континентальном шельфе. Изначально планировалось вывести ее из эксплуатации в 1999 году, но срок службы несколько раз продлевался. В мае Equinor сообщила, что планирует демонтировать платформу в 2022 году.