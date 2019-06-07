Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Симоньян надеется, что не потеряет ребенка

Симоньян надеется, что не потеряет ребенка

Врачи оставят под наблюдением пострадавшую от Соболь беременную Симоньян

Врачи оставят под наблюдением пострадавшую от Соболь беременную Симоньян
Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

 Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

Симоньян надеется, что не потеряет ребенка

Симоньян надеется, что не потеряет ребенка

Врачи оставят под наблюдением пострадавшую от Соболь беременную Симоньян

Врачи оставят под наблюдением пострадавшую от Соболь беременную Симоньян
Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

 Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

9:50   7 Июня 2019
Весь мир

Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

Норвежская госкомпания Equinor эвакуировала рабочих с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы. Это произошло после столкновения в ночь на 7 июня с судном снабжения, которое прибыло для погрузочно-разгрузочных работ.

Сообщение об этом появилось на сайте компании.

«Два поисково-спасательных вертолета и один вертолет из центра координации спасательных операций перевезли персонал с платформы Statfjord A на платформы Statfjord B и C и Gullfaks A», — отмечается в тексте.

На платформе находилось 276 человек, никто не пострадал. Не пострадал также и экипаж грузового судна. Оно смогло без посторонней помощи отправиться в порт назначения. Сейчас Equinor оценивает причиненный ущерб.

В сообщении компании также отмечается, что нефтедобыча в момент столкновения не велась, поскольку на платформе планово приостановлены работы.

Statfjord A — старейшая платформа на норвежском континентальном шельфе. Изначально планировалось вывести ее из эксплуатации в 1999 году, но срок службы несколько раз продлевался. В мае Equinor сообщила, что планирует демонтировать платформу в 2022 году.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#нефть #equinor #плалтформа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...