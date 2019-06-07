Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Симоньян надеется, что не потеряет ребенка

Симоньян надеется, что не потеряет ребенка

Врачи оставят под наблюдением пострадавшую от Соболь беременную Симоньян

Врачи оставят под наблюдением пострадавшую от Соболь беременную Симоньян
Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

 Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

Симоньян надеется, что не потеряет ребенка

Симоньян надеется, что не потеряет ребенка

Врачи оставят под наблюдением пострадавшую от Соболь беременную Симоньян

Врачи оставят под наблюдением пострадавшую от Соболь беременную Симоньян
Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

 Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Самолет Зеленского вылетел в Тбилиси за десятью детьми

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

9:19   7 Июня 2019
Весь мир

США отказались от обучения турецких пилотов на F-35 из-за сделки по С-400

США отказались от обучения турецких пилотов на F-35 из-за сделки по С-400

Американские власти прекратили принимать военных пилотов из Турции на программу обучения полетов на истребителях-бомбардировщиках F-35 из-за решения Анкары купить у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Отмечается, что решение коснется только новых пилотов и персонала технического обслуживания, которые собирались прибыть для обучения в США. Сейчас на на авиабазе Люк (штат Аризона) уже учатся четыре турецких летчика, еще двое работают инструкторами. Кроме того, 20 человек проходят обучение технического персонала.

Как сообщают источники агентства, решение может быть отменено, если турецкая сторона изменит планы по С-400.

Напомним, в конце 2017 года РФ и Турция заключили договор о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400. Сумма контракта — 2,5 миллиарда долларов. Первая партия С-400 должна поступить в страну уже в июле.

США выступает против сделки и угрожает Анкаре санкциями. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #турция #с-400 #f-35

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...