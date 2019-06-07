США отказались от обучения турецких пилотов на F-35 из-за сделки по С-400

Американские власти прекратили принимать военных пилотов из Турции на программу обучения полетов на истребителях-бомбардировщиках F-35 из-за решения Анкары купить у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Отмечается, что решение коснется только новых пилотов и персонала технического обслуживания, которые собирались прибыть для обучения в США. Сейчас на на авиабазе Люк (штат Аризона) уже учатся четыре турецких летчика, еще двое работают инструкторами. Кроме того, 20 человек проходят обучение технического персонала.

Как сообщают источники агентства, решение может быть отменено, если турецкая сторона изменит планы по С-400.

Напомним, в конце 2017 года РФ и Турция заключили договор о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400. Сумма контракта — 2,5 миллиарда долларов. Первая партия С-400 должна поступить в страну уже в июле.

США выступает против сделки и угрожает Анкаре санкциями.