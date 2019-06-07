Кабмин утвердил концепцию национальной системы управления данными

Российское правительство приняло концепцию создания и работы национальной системы управления данными. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Кабинета министров 7 июня.

«Концепцией определяются цели, задачи, принципы и порядок создания НСУД, описываются основные составляющие ее элементы и участники», — указано в документе.

Согласно дорожной карте проекта, в первую очередь разработают нормативную правовую базу и отработают механизмы повышения качества управления госданными. Также с с 1 июля по 31 марта 2020 года проведут эксперимент по апробации основных подходов к созданию системы. Это необходимо для минимизации рисков, обеспечения успешной реализации и изучения возможностей НСУД.

В марте вице-премьер Максим Акимов указывал, что пилот системы запустят в 2019 году. Уже в мае премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что НСУД заработает в полную силу в 2022 году.