Пятница может стать самым жарким днем в Москве за последние 30 лет

Пятница, 7 июня, может побить рекорд жары в Москве за последнее 30-летие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Рекорд температуры 7 июля составляет 32,7 градусов по цельсию. Он был установлен в 1988 году, рассказал собеседник. Сегодня же температура ожидается до 32 отметки ртутного столба со знаком плюс.

«Маловероятно, но можем побить», — считает Синенков.

В целом, москвичей ожидает облачное небо, но без осадков. К нему прибавится южный ветер скоростью от одного до шести метров в секунду и 755 миллиметров ртутного столба атмосферного давления.