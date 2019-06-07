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8:58   7 Июня 2019
Россия

Пятница может стать самым жарким днем в Москве за последние 30 лет

Пятница может стать самым жарким днем в Москве за последние 30 лет

Пятница, 7 июня, может побить рекорд жары в Москве за последнее 30-летие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Рекорд температуры 7 июля составляет 32,7 градусов по цельсию. Он был установлен в 1988 году, рассказал собеседник. Сегодня же температура ожидается до 32 отметки ртутного столба со знаком плюс.

«Маловероятно, но можем побить», — считает Синенков.

В целом, москвичей ожидает облачное небо, но без осадков. К нему прибавится южный ветер скоростью от одного до шести метров в секунду и 755 миллиметров ртутного столба атмосферного давления.

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Автор: Анна Манц
#москва #рекорд #жара #погода

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