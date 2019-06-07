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8:46   7 Июня 2019
Весь мир

Трамп назвал Столтенберга своим самым большим фанатом

Трамп назвал Столтенберга своим самым большим фанатом

Американский президент Дональд Трамп рассказал о НАТО и взаимоотношениях с Германией в интервью телеканалу Fox News 7 июня.

Он отметил, что за последние 15 лет бюджет Североатлантического альянса постоянно падал, но с приходом Йенса Столтенберга на пост генерального секретаря объединения он резко увеличился.

«Секретарь Столтенберг, наверное, самый большой фанат Трампа… На днях он выступил с речью. Он сказал, что без Дональда Трампа, вероятно, и не было бы никакого НАТО», — сказал глава Штатов.

Трамп назвал Столтенберга своим самым большим фанатом

Другие страны перевели НАТО свыше 100 миллиардов долларов, однако вклад Германии недостаточен. Страна вносит в бюджет альянса один процент от ВВП, «они должны платить гораздо больше».

«Только вдумайтесь – всего один процент. Получается, мы защищаем Германию, а они пользуются нами», — считает американский президент.

Накануне Трамп встретился с немецким канцлером Ангелой Меркель, которая ему «весьма нравится». Глава Соединенных Штатов заявил, что у них отличные отношения, хотя многие думают, что это не так.

«Она даже улыбается, когда я говорю ей, что Германия должна платить больше. Она посмеивается, потому что годами им сходило это с рук», — добавил он.

Трамп назвал Столтенберга своим самым большим фанатом

Ранее члены Североатлантического альянса договорились повысить расходы на оборону до двух процентов от ВВП. Больше всего платят американцы, из-за чего Трамп не раз выступал с критикой в отношении союзников.

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Автор: Анна Манц
#сша #меркель #нато #германия #трамп #столтенберг

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