Амурский судостроительный завод докапитализируют в 2019–20 годах

Амурский судостроительный завод, находящийся в Комсомольске-на-Амуре, докапитализируют в текущем и следующем годах, сообщили в правительстве Хабаровского края 7 июня. Данный вопрос обсудили с президентом Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым на Петербургском международном экономическом форуме.

Раннее подсчитали, что для процедуры необходимо десять с половиной миллиардов рублей, 3,4 миллиарда из которых — долг перед АО «ОСК». В мае власти направили в министерство промышленности и торговли предложение об увеличении финансирования минимум на 8,6 миллиардов рублей.

Рахманов указал, что источники докапитализации найдены. Среди них есть участие в государственной программе судостроения. Основная часть денег поступит в будущем году.

«Сейчас просчитываем, сколько сможем докапитализировать в этом году, а сколько в следующем. Но однозначно, что это будет», — отметил он.

Также в ближайшее время перенесут срок сдачи паромов для Сахалина на 2020–21 годы. Для этого заказчик, то есть государственная транспортная лизинговая компания, должна внести дополнительные средства на достройку суден, но на данный момент она отказывается.

«Я уверен, что мы найдем с ними понимание в этом вопросе. Тем более, что заказчик сам повлиял на принятие определенных решений, которые привели к отсрочке», — указал глава ОСК.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».