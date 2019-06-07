Расследование Мюллера испортило российско-американские отношения, заявил Трамп

Расследование спецпрокурор Роберта Мюллера испортило отношения США и РФ, заявил Дональд Трамп в интервью Fox News.

Президент США отметил, что США могут иметь хорошие отношения с Россией. По его мнению, ущерб российско-американским отношениям нанесла «липовая охота на ведьм».

Трамп в эфире украинского телевидения заявил, что он может иметь хорошие отношения с Москвой.

В апреле спецпрокурор завершил расследования, подтвердив обвинения во «вмешательстве». При этом он не нашел свидетельств сговора между Россией и Трампом, которое отрицали и опровергали с обеих сторон.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в 2017 году начал расследовать «российское вмешательство» в президентские выборы 2016 года. Итоги расследования были представлены в апреле текущего года. Документ был обнародован со значительными сокращениями.