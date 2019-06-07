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7:28   7 Июня 2019
Россия

Захарова заявила, что Соболь - это животное

Захарова заявила, что Соболь - это животное

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова после госпитализации главреда RT Маргариты Симоньян, произошедшей после инцидента с сотрудников ФБК Любовью Соболь, написала в Facebook «Соболь — это животное».

В сообщении дипломата не говорится, что слово «животное» относится именно к Любови Соболь.

«Соболь — это животное. А теперь попробуйте поспорить», - заявила она.

Ранее в своем Telegram-канале Симоньян сообщила, что пришла в эфир передачи «Эха Москвы», где ее у входа встретила Любовь Соболь с включенной камерой. Юрист ФБК начала задавать журналистке вопросы про Сергея Собянина, на что Симоньян заявила, что не хочет с ней разговаривать. Позже сообщалось, что главреда RT госпитализировали.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов извинился за произошедшее и пожелал Симоньян скорейшего выздоровления.

Соболь - это животное. А теперь попробуйте поспорить.

Gepostet von Maria Zakharova am Donnerstag, 6. Juni 2019

 

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Автор: Олег Королев
#захарова #симоньян #соболь

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