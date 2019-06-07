Захарова заявила, что Соболь - это животное
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова после госпитализации главреда RT Маргариты Симоньян, произошедшей после инцидента с сотрудников ФБК Любовью Соболь, написала в Facebook «Соболь — это животное».
В сообщении дипломата не говорится, что слово «животное» относится именно к Любови Соболь.
«Соболь — это животное. А теперь попробуйте поспорить», - заявила она.
Ранее в своем Telegram-канале Симоньян сообщила, что пришла в эфир передачи «Эха Москвы», где ее у входа встретила Любовь Соболь с включенной камерой. Юрист ФБК начала задавать журналистке вопросы про Сергея Собянина, на что Симоньян заявила, что не хочет с ней разговаривать. Позже сообщалось, что главреда RT госпитализировали.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов извинился за произошедшее и пожелал Симоньян скорейшего выздоровления.
Соболь - это животное. А теперь попробуйте поспорить.Gepostet von Maria Zakharova am Donnerstag, 6. Juni 2019