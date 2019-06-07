Трамп планирует объявить новое чрезвычайное положение в США

Американский президент Дональд Трамп планирует ввести новое чрезвычайное положение в США. Об этом сообщает Hill со ссылкой на проект документа.

Идея обсуждалась на встрече за закрытыми дверями в Белом доме. Предполагается, что шаг позволит Трампу повысить тарифы в отношении Мексики за отсутствие контроля потоков мигрантов.

Также в Белом доме опасаются, что рост тарифов может быть заблокирован Конгрессом США, однако введение режима ЧП позволит Трампу совершать эти действия беспрепятственно.

В феврале Трамп объявил режим ЧП, чтобы использовать около 6,4 миллиарда долларов на строительство стены в обход конгресса.

Накануне американский лидер заявил, что с десятого июня США введут пошлины в размере 5% на все мексиканские товары. В случае, если Мексика не предпримет эффективных мер, пошлины будут расти до октября.