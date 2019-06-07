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 ОАЭ, Норвегия и Саудовская Аравия озвучили выводы о взрывах на нефтяных танкерах

ОАЭ, Норвегия и Саудовская Аравия озвучили выводы о взрывах на нефтяных танкерах
6:42   7 Июня 2019
Весь мир

ОАЭ, Норвегия и Саудовская Аравия озвучили выводы о взрывах на нефтяных танкерах

ОАЭ, Норвегия и Саудовская Аравия озвучили выводы о взрывах на нефтяных танкерах

Четыре танкера, поврежденные в результате атак в территориальных водах ОАЭ, были установлены ныряльщиками. Об этом говорится в совместном заявлении ОАЭ, Норвегии и Саудовской Аравии.

Постпреды данных государств проинформировали в четверг Совбез ООН о выводах совместного расследования.

Отмечается, что для проведения этих атак требовались обученные водолазы. Взрывчатка была размещена с высокой степенью точности под ватерлинией таким образом, чтобы вывести из строя корабли, не потопив их и не взорвав их груз. Это свидетельствует о том, что исполнители атак знали конструкции кораблей в мельчайших деталях.

Также подчеркивается, что для нападения требовалась высокая скоординированность между группами задействованных лиц, поскольку атака требовала своевременную детонацию всех четырех зарядов взрывчатки.

В итогах расследования говорится, что оценка ущерба, причиненного четырем судам, а также химический анализ извлеченного мусора показали, что при нападениях на четыре судна использовались мины-пиявки, которые крепятся водолазами к поверхности судна под водой. Предполагается, что они былин а быстроходных катерах.

В тексте заявления отмечается, что несмотря на продолжающееся расследования, вышеизложенные факты говорят о том, что произошедшее 12 мая нападение было частью сложной и скоординированной операции, проведенной субъектом со значительным оперативным потенциалом - скорее всего, неким государственным субъектом.

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Автор: Олег Королев
#танкер #оаэ #персидский залив

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