Украина полностью зависит от связей с Россией и неспособна отказаться от них, заявил глава платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

Политик отметил, что Киев закупает российский уголь через Белоруссию, российский газ через Европу, а также ТВЭЛы у России напрямую. По его словам, на данный момент существует прямая зависимость от РФ, что позволяет ей при желании повлиять на энергетическую безопасность всей Украины.

Спивак заявил, что значительное число украинских областных энергокомпаний якобы принадлежат российским фирмам, которые «могут одним движением устроить "катастрофу" в стране».

По словам украинского политика, текущая ситуация в стране не соответствует технологическим нормам защиты.

Ранее представитель президента Украины Андрей Герус признал, что Киев пока не может прекратить экономические отношения с РФ.