Венесуэла подпишет соглашение с МККК об увеличении гумпомощи

Венесуэла намерена подписать соглашение с Международным Комитетом Красного Креста об увеличении гумподдержки. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

По его словам Каракас планирует подписать официальное соглашение между венесуэльским минздравом и МККК о том, что Красный Крест увеличил и ускорил поставки гуманитарной помощи Венесуэлы в вопросах медицины и здравоохранения.

В середине минувшего месяца министр здравоохранения Карлос Альварадо сообщал, что общий объем помощи, полученной от РФ и МККК, составил 166 тонн.

Глава региональной делегации МККК в Мексике и Центральной Америке Хорди Раич Сиско зимой заявлял, что бюджет миссии МККК для оказания помощи Венесуэле увеличился более чем в два раза в текущем году.

В Венесуэле продолжается экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны санкций.