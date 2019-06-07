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 Пентагон опасается, что Россия сама установит границы шельфа в Арктике

Пентагон опасается, что Россия сама установит границы шельфа в Арктике
5:06   7 Июня 2019
Весь мир

Пентагон опасается, что Россия сама установит границы шельфа в Арктике

Пентагон опасается, что Россия сама установит границы шельфа в Арктике

США опасаются, что Россия в одностороннем порядке установит границы своего континентального шельфа в Арктике. Об этом говорится в арктической стратегии Пентагона.

В посвященном рискам интересам национальной безопасности США разделе документа говорится, что Россия может принять в одностороннем порядке решение об установлении границ, если данные процедуры определения границ в международных организациях будут не в пользу Москвы.

Также в ведомстве опасаются, что Россия может применить свой военный потенциал для предотвращения доступа к оспариваемым водам и ресурсам Арктики. Пентагон рассматривает Арктику как стратегическую территорию для нападения на США.

При этом отмечается, что до сих пор Россия в основном следовала международному законодательству и процедурам в вопросе определения границ континентального шельфа.

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Автор: Олег Королев
#россия #пентагон #арктика

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