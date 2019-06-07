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4:39   7 Июня 2019
Весь мир

Минфин США ужесточил санкции в отношении венесуэльской PDVSA

Минфин США ужесточил санкции в отношении венесуэльской PDVSA

Минфин США ужесточил санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

В сообщении на сайте министерства говорится, что офис контроля за иностранными активами ведомства вносит изменения в относящиеся к Венесуэле лицензии. Поправки не разрешают сделки или действия, связанные с экспортом или реэкспортом разбавителей нефти напрямую или опосредованно в Венесуэлу.

По мнению ведомства, растворители играют ключевую роль в экспорте и транспортировке венесуэльской нефти, которые американская сторона намерена ограничивать.

Bloomberg уточняет, что большая часть сырой нефти из Венесуэлы низкого качества, из-за чего для последующей продажи ее необходимо разбавлять более легкими сортами, либо частично перерабатывать.

В конце января США ввели санкции в отношении венесуэльской национальной нефтегазовой компании PDVSA.

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Автор: Олег Королев
#сша #венесуэла #минфин сша

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