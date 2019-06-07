Катер с четырьмя пассажирами затонул около берегов Владивостока

Катер с четырьмя пассажирами затонул возле острова Русский во Владивостоке, сообщает краевой главк МЧС.

Сообщение об инциденте поступило в 22:40 (15:40 мск). Катер затонул в районе города Уши в бухте Новик. На борту судна находились четверо человек.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС РФ оказали помощь двум россиянам - мужчинам 40 и 49 лет. Моряков доставили с затонувшего судна на берег.

В 01:00 на берегу острова Русский спасатели обнаружили третьего пассажира. По данным МЧС, состояние трех человек удовлетворительное, медпомощь им не понадобилась.

Всего на борту находились четверо человек. На данный момент дальневосточные спасатели проводят операцию по поиску оставшегося пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 мая в Приморском крае произошел пожар на траулере. Возгорания началось в трюме. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.